Автомобиль обворовали

В дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску обратился 50-летний житель поселка Иноземцево. Гражданин сообщил, что из принадлежащей ему машины, которую он сдавал в аренду, похищены аудиосистема, видеорегистратор, домкрат и насос-компрессор. В ходе работы над заявлением участковый уполномоченный полиции выяснил, что к произошедшему может быть причастен 21-летний местный житель.

Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. Гражданин пояснил, что арендовал автомобиль заявителя и перед тем, как отдать его обратно, похитил находящееся в ней имущество. Подозреваемый украденное продал. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Деньги злоумышленник успел потратить.

По данному факту следственным отделом МВД России по городу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст.158 УК РФ (кража).