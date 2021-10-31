Автомобиль от «Россети Северный Кавказ» по итогам форума «Машук-2021» выиграл Святослав Лисовский из Ставропольского края

Состоялся суперфинал Северо-Кавказского форума «Машук-2021».

Итоговое состязание между 12 победителями трёх факультетов форума оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты и партнёры форума. В их числе — заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества компании «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков, программный директор «Машука – 2021» Максим Михайлов, исполнительный директор «Машука – 2021» Дмитрий Донецкий и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

По итогам выполнения заданий победу одержал финалист факультета лидеров развития форума Святослав Лисовский из Ставропольского края. Сертификат на обладание главного приза — автомобиля Нива Легенда от компании «Россети Северный Кавказ» — победитель получил из рук топ-менеджера энергокомпании Сергея Полякова. Победителю также предстоит поездка на выигранном авто для авторского тюнинга приза.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» выступает традиционным генеральным партнером крупнейшего молодежного форума юга России. Уже третий год подряд энергокомпания дарит лучшим «машуковцам» автомобиль. Кроме того, наиболее отличившиеся участники и победители форума имеют шанс попасть в кадровый резерв энергокомпании.

Сергей Поляков от имени руководителя «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко и многотысячного коллектива компании поздравил «машуковцев» с успешным прохождением этапов форума и заверил во всесторонней дальнейшей поддержке «Машука» со стороны крупнейшей электросетевой компании СКФО.

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