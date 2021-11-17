Автомобильный знак «Инвалид»: новая информация

С 1 июля 2020 года опознавательный автомобильный знак «Инвалид», который получали люди с ограниченными физическими возможностями, отменен на основании ФЗ РФ от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ» и признании утратившим силу п. 16 ч. 6 ст. 7 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Указанные положения нашли также свое отражение в приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2019 г. № 724н «Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования» изданного во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По информации Министерства труда, инвалид или его законный представитель должен зарегистрироваться в Федеральном реестре. Для этого до 1 января 2021 года необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы машину, которая управляется или перевозит лицо с ограниченными возможностями здоровья, внесли в общий список.

Таким образом, право парковаться в местах специально отведенных для лиц с ограниченными возможностями или перевозящих инвалида и (или) ребенка-инвалида проверяется по федеральному реестру инвалидов. В этой связи знак «Инвалид» на стекле машины окончательно перестанет иметь какое-либо практическое значение.

И.о. прокурора города

советник юстиции Е. В. Кошиль