Автопарк администрации — на помощь медикам

Служебные машины помогают врачам и медсестрам посещать пациентов на дому. Такая практика показала неплохие результаты еще в минувшем году. И вот теперь, в период очередного подъема заболеваемости, в распоряжение медицинских учреждений города передано еще несколько автомобилей.

— Рост заболевания ложится сильной нагрузкой на первичное звено здравоохранения. В разы увеличилась потребность выезда врачей на дом, — отметил в своем инстаграм-аккаунте глава города Дмитрий Ворошилов. — Мы приняли решение и закрепили автомобильный транспорт администрации города для обеспечения выезда медиков наших поликлиник.