Автопарк администрации — на помощь медикам

Январь 26, 2022 Главные новости, Медицина, Пятигорская Правда 0 104

Служебные машины помогают врачам и медсестрам посещать пациентов на дому. Такая практика показала неплохие результаты еще в минувшем году. И вот теперь, в период очередного подъема заболеваемости, в распоряжение медицинских учреждений города передано еще несколько автомобилей.

— Рост заболевания ложится сильной нагрузкой на первичное звено здравоохранения. В разы увеличилась потребность выезда врачей на дом, — отметил в своем инстаграм-аккаунте глава города Дмитрий Ворошилов. — Мы приняли решение и закрепили автомобильный транспорт администрации города для обеспечения выезда медиков наших поликлиник.

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