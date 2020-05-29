Автостанции на ЖД вокзале и Верхнем рынке планируют разгрузить

Перераспределение межмуниципальных транспортных потоков и проработка новой модели транспортного обслуживания муниципальных маршрутов — в планах у нового главы города. Перед муниципалитетом стоит задача не только сохранить действующую транспортную сеть, но и просчитать необходимость создания дополнительных остановочных пунктов и запуска новых маршрутов, важных для жителей и гостей Пятигорска.

Одно из предложений, которые помогут разгрузить городские дороги уже сформулировано: начальным/конечным остановочным пунктом для перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам может стать автовокзал «Кавминводыавто» расположенный по ул. Бунимовича. Это позволит основательно разгрузить Верхний Рынок и Железнодорожный вокзал. Тем более, что эти территории ждет благоустройство.

Так, в районе площади перед ЖД вокзалом возможно появится зона отдыха с фонтаном. Также для перераспределения транспортных потоков по магистральным улицам общегородского и районного значения межмуниципальным перевозчикам при установке и изменении маршрутов рекомендовано в качестве основного маршрута передвижения по Пятигорску использовать проспект Калинина.

Чтобы оптимизировать транспортную нагрузку на основные дорожные артерии города, пересмотрят и маршруты движения муниципального транспорта, сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска.