Бахилы для больницы

Вместо сценических костюмов – бахилы. Такими реалиями живет сегодня Ставропольский государственный театр оперетты. Еще недавно здесь готовились к 9 мая. Сейчас – другие приоритеты.

Старший мастер по пошиву Елена Балабанова работает в театре уже 20 лет, но бахилы шьет впервые. В день вместе с закройщицей Еленой Марковой успевают приготовить 100 пар. Лекала — из театральных афиш. Готовые партии отправляются в Пятигорскую городскую клиническую больницу № 2.

— Наш руководитель Светлана Калинская поддерживает любые общественные идеи, — рассказала главный администратор театра оперетты Анастасия Новоселова. – Мы знаем, что сейчас буквально не хватает рук, чтобы шить необходимое количество бахил и обеспечить ими медицинские учреждения.

Не остался в стороне и Совет женщин Пятигорска. В микрорайоне Бештау-Горапост кипит работа в домашних условиях. Здесь мастерицы женсовета также шьют бахилы для второй больницы. Материал предоставлен медицинским учреждением.

Трудятся у себя на дому и группами. Всего 12 человек. Так, дома у председателя женсовета микрорайона Бештау-Горапост Евдокии Коноваловой работают 4 человека. Шьют на старенькой ручной швейной машинке.

— Помню, как купила ее за 48 рублей, когда заработная плата у меня была всего 85 рублей. Столько платьев на ней себе сшила! Вот и сейчас она пригодилась – машинка еще в строю, — рассказала Евдокия Коновалова.

Работу своих подопечных курирует председатель Совета женщин Пятигорска, депутат городской Думы Наталья Абалдуева.