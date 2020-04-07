Банки начинают выдавать «нулевые» кредиты предпринимателям под выдачу зарплаты

Крупнейшие банки уже в среду начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату по госпрограмме.

Правительством РФ решено ускорить предоставление беспроцентных кредитов малому и микро бизнесу на зарплатные проекты.

Первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов дал поручение ускорить выдачу денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса, в отраслях наиболее затронутых от последствий распространения коронавирусной инфекции. Центральный банк выделит на эти цели 150 млрд. рублей.

В первой очереди банков, которые получат денежные средства от ЦБ – Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие. Начиная со среды, 8 апреля, эти банки начнут выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости. Сбербанк и ВТБ в начале прошлой недели уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0% годовых. В настоящее время Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий кредитным организациям на беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки их зарплатных фондов, внесенные Минэкономразвития России, а также одобрило проект распоряжения о выделении на эти цели 2,6 млрд рублей.

– Деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда. Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых и минимального размера оплаты труда в расчете на 6 месяцев, что позволит малому и микро бизнесу иметь дополнительный зарплатный «ресурс». Предполагаемый объем поддержки составит около 130 млрд рублей, охват – 1,5 миллиона сотрудников. При этом 75% гарантийного покрытия возьмет на себя государство через ВЭБ, – отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.