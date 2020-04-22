Батареи в многоквартирных домах пока отключать не будут

Вторая половина апреля не жалует пятигорчан устойчивой теплой погодой и многие горожане стали высказывать в социальных сетях опасение, что в условиях карантина им придется проводить время в холодных квартирах. Особенно волнует этот вопрос семьи с маленькими детьми. Спешим успокоить!

Как пояснил заместитель начальника Управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Пятигорска Олег Бельчиков, основанием для окончания отопительного сезона является установление среднесуточной температуры +8º С и выше в течение пяти суток подряд. Такие требования прописаны в «Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам».

Управлением архитектуры, строительства и ЖКХ проводится мониторинг данных, поступающих от метеослужб. Среднесуточная температура воздуха в Пятигорске пока не позволяет коммунальщикам отключить тепло в многоквартирных домах. +8º С и выше она до сих пор фиксировалась только в отдельные дни. В ночь с 20 на 21 апреля наблюдалось понижение температуры воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя.

Поэтому решение об окончании отопительного сезона еще не принято. Системы теплоснабжения работают в штатном режиме, теплоносители подаются во все многоквартирные дома. Это позволит сохранить в квартирах пятигорчан комфортные условия.