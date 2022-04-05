Беда чужой не бывает

Из Пятигорска отправился шестой автопоезд с гуманитарной помощью жителям Донбасса.

Более 20 тонн продуктов питания длительного хранения, а также питьевую воду, обувь и вещи собрали нуждающимся члены общественной организации «Пятигорская городская армянская национально-культурная автономия». Как рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, всего город отправил уже свыше 130 тонн гуманитарной помощи.

«Автопоезд отправляется в Крым, в город Армянск. Там груз распределят между теми, кто нуждается в нем. Когда мы только начали собирать гуманитарную помощь, я не думал, что это приобретет такие масштабы. Мы не устанавливали никакого лимита. И жители города продолжают нести продукты и вещи. Практически каждую неделю из города уходит по фуре. Это сплотило город», — отметил Дмитрий Ворошилов.

Председатель совета армянской общины Пятигорска Дмитрий Маркарян подчеркнул, что организация и раньше участвовала в таких мероприятия. Но в этот раз собрали всю фуру своими силами. «Понадобилось порядка двух недель. Армянский народ через многое прошел. Мы знаем, что такое лишения, и готовы помочь. Член совета общины Араик Баркян будет сопровождать автопоезд. В Крыму он встретится с представителями армянской общины Симферополя», — отметил Дмитрий Маркарян.

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, заслуженный мастер спорта России Давид Айрапетян рассказал, что на собственном опыте знает, что такое ждать гуманитарной помощи: «С 1991 по 1994 годы я жил в Армении. Шла война. Жили в подвалах, учились там же. Помню, как мы, дети, ждали фуру Красного Креста. Потому что порой нам нечего было есть. И мы питались только тем, что привозили в качестве гуманитарной помощи. Сегодня, отправляя груз, я знаю, как это важно людям, которые там, особенно детям, как когда-то мне хоть какой-то крекер. Дети ведь ни в чем не виноваты».