«Белый кролик» и «M`N`Dance» — лучшие!

В ГДК № 1 состоялась первая в этом году игра сезона Юниор-Лиги КВН в Пятигорске. На сцену вышли: команда КВН «Нестандарт» — школа № 5; Команда КВН «M`N`Dance» — школа № 29; оманда КВН «Никак Все» — сборная молодежи города Пятигорска; команда КВН «Настрой настроение» — Черкесск; команда КВН «Пора расходиться» — сборная Школы КВН; команда КВН «Белый кролик» — Москва; команда КВН «Смузи» — Красногвардейский район. Команды блестяще отыграли конкурсы, продемонстрировали остроумие, находчивость и чувство юмора, заряжая зрителей бодростью, энергией и оптимизмом. В итоге первое место разделили команды «Белый кролик» Москва и «M`N`Dance», школа № 29.