Берега Подкумка облагородят

В Пятигорске завершилось голосование по объектам благоустройства на 2022 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом в своем Instagram рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

Граждане отдавали свои голоса за несколько вариантов:

Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной). Благоустройство сквера, лесопарковая зона в районе школы № 3 (микрорайон Новопятигорск — Скачки). Лесопарковая зона в поселке Энергетик с обустройством спортивной-игровой зоны в районе детского сада №29).

Наибольшее количество голосов набрала набережная вдоль реки Подкумок в поселке Свободы. За этот объект было отдано 15786 голосов.

«Сегодня вручил благодарственные письма волонтерам, блогерам-активным жителям и коллективам предприятий и учреждений за активное участие в организации рейтингового голосования», — поделился градоначальник Дмитрий Ворошилов.

В 2022 году набережная в поселке Свободы обновится, станет современной, комфортной и удобной.