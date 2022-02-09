Берегите природу!

Вопросы имущественной ответственности за нарушение природоохранного законодательства разъясняет помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов.

— Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды субъекты природоохранных правоотношений несут имущественную ответственность в виде возмещения убытков, — отметил Георгий Попов. — В рамках гражданского законодательства, регулирующего вопросы возмещения убытков, на виновное лицо может быть возложена обязанность компенсировать ущерб природоохранным ресурсам (недрам, почве и т.д.).

Основанием для привлечения лица к имущественной ответственности является причинение им вреда, выражающееся в негативном изменении состояния окружающей среды, в частности ее загрязнении, истощении, порче, уничтожении природных ресурсов, деградации и разрушении естественных экологических систем, гибели или повреждении объектов животного и растительного мира и иных неблагоприятных последствиях.

Возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания причиненных убытков и (или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение двадцати лет (ст. 1082 ГК РФ, ст. 78 Закона об охране окружающей среды).

С требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вправе обратиться уполномоченные органы государственной власти РФ, субъектов РФ, прокурор, граждане, общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды.

Привлечение либо непривлечение лица к административной, уголовной или дисциплинарной ответственности не исключает возможности возложения на него обязанности по возмещению вреда окружающей среде. То есть отсутствие иных видов ответственности либо назначение наказания само по себе не свидетельствует о возможности лица уклониться от возмещения государству убытков в связи с нарушением природоохранного законодательства.

Отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение возбужденного уголовного дела, вынесение приговора не исключают возможности предъявления иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, при наличии к тому оснований, предусмотренных законом.