Берегитесь мошенников!

В мессенджерах и социальных сетях появилась информация о том, что по домам ходят люди с целью проверки на коронавирус.

Министерство здравоохранения Ставропольского края заявляет, что подворовые и поквартирные обходы граждан медицинскими организациями, подведомственными краевому минздраву, как дополнительная профилактическая мера не вводились.

Медицинское наблюдение на дому специалистами медучреждений государственной системы здравоохранения проводится только тех граждан, которые находятся на самоизоляции после возвращения из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Представители медорганизаций имеют соответствующее удостоверение. Работа ведется в тесном взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Во всех других случаях жители Ставрополья должны быть осторожны и осмотрительны, так как мошенники могут воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях.

В целях информирования граждан об эпидситуации по новойкоронавирусной инфекции, а также для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрирован nCoV-2019, работает круглосуточная «горячая линия» по телефонам: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74.