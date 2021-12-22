Бережливое производство обсудили в Пятигорске

В Пятигорске состоялся круглый стол для представителей малого и среднего предпринимательства на тему «Бережливое производство как эффективная система управления бизнесом».

Организатором мероприятия выступила администрация города Пятигорска, спикерами мероприятия — Максим Баринов (бизнес-консультант), Владимир Васьков (эксперт по подбору и построению отделов продаж и внедрению методик активных продаж). Максим Баринов рассказал о том, как гибкие подходы к управлению, такие как Agile и Scrum, используемые изначально для управления проектами и решения задач в IT-сфере, в настоящее время применяются для самых разных проектов от банкинга до производственного предприятия. «Основная причина, по которой компании переходят на Agile и Scrum, — мир изменился. Он стал неустойчивым, хаотичным, его переполняет информация. Невозможно предсказать, что случится в будущем, кто станет твоим конкурентом, какой фактор из множества определит твое будущее. Единственный способ выжить — оперативно реагировать на изменения, уметь вовремя отклоняться от первоначального плана, сводить к минимуму лишнюю работу. В такой ситуации выстроить процессы между членами команды помогает гибкий подход к управлению Agile – «надстройка над классическими методами управления», позволяющая решить проблему взаимодействия заказчика и исполнителя в условиях меняющегося мира», отметили спикеры мероприятия.

В рамках круглого стола участники узнали, как внедрить системы Agile и Scrum в свой бизнес, рассмотрели полезные и возможные ошибки, выяснили оптимальное количество времени, которое можно сэкономить, оптимизируя процессы цикличных и линейных задач. В круглом столе приняли участие более 15 представителей малого и среднего предпринимательства.