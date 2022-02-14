Бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров – в Пятигорске

Пенсионеры Пятигорска могут бесплатно пройти курс компьютерной грамотности. Организаторами проекта выступают Центр молодежного инновационного творчества «Hi-Tech Импульс» и пятигорский Центральный многопрофильный институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Занятия будут проходить дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. При этом представители старшего поколения смогут освоить не только азы, но и продвинутые цифровые навыки на современном оборудовании центра.

— Компьютерная грамотность пенсионеров — необходимость. Знание компьютера, умение пользоваться Интернетом повышает для пожилых людей доступность государственных социальных услуг, помогает им находить нужную информацию самостоятельно, а также расширять возможности общения, — убеждена руководитель пятигорского Центра молодежного инновационного творчества Анна Сивцова.

Как уточнили в региональном Министерстве экономического развития, преподавание будет вестись с учетом возрастных особенностей, поэтому с программой справятся все.

— Замечательно, что в этом вопросе старшему поколению помогают в Центрах молодежного инновационного творчества. Здесь и молодежь сможет многому научиться у пожилых людей, — отметил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин. Напомним, сеть из десяти краевых Центров молодежного инновационного творчества создана по инициативе губернатора Владимира Владимирова и действует в рамках государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».