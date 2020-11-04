Бесплатные лекарства для больных COVID-19

Ставрополье получит 105 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных с COVID-19.

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Правительство РФ на днях приняло распоряжение о выделении регионам финансовой помощи на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных коронавирусом.

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В этот перечень войдет широкая линейка антибиотиков, противовирусные средства, антикоагулянты и гормоны. После закупки и поставки лекарств в край амбулаторные больные будут получать их бесплатно.

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Напоминаем о необходимости соблюдать профилактические меры, которые помогут избежать заражения новой коронавирусной инфекцией