Бесплатные лекарства для больных COVID-19

Ноябрь 4, 2020 Главные новости, Медицина, Пятигорская Правда 0 238

Ставрополье получит 105 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных с COVID-19.

Правительство РФ на днях приняло распоряжение о выделении регионам финансовой помощи на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных коронавирусом.

В этот перечень войдет широкая линейка антибиотиков, противовирусные средства, антикоагулянты и гормоны. После закупки и поставки лекарств в край амбулаторные больные будут получать их бесплатно.

Напоминаем о необходимости соблюдать профилактические меры, которые помогут избежать заражения новой коронавирусной инфекцией

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