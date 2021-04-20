«Бессмертный полк онлайн» стартовал

Всенародно любимое шествие Бессмертного полка состоится в годовщину Парада Победы на Красной площади – 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Елена Цунаева сообщила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Однако 9 мая по всей стране обязательно пройдет шествие «Бессмертного полка онлайн». Прием заявок стартовал.

В 2020 году проект «Бессмертный полк онлайн» показал свою востребованность в обществе. Было подано порядка 3 млн. заявок из разных стран. Трансляцию шествия посмотрели около 25 млн. человек во всем мире.

В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году.

«Бессмертный полк онлайн» дал возможность нашим соотечественникам со всего мира почтить память дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную войну. Заявки поступили из более чем ста стран. Писали нам и пожилые люди — о том, что обычно не могли встать в строй Бессмертного полка по состоянию здоровья, а онлайн-формат позволил им добавить своих героев в виртуальный строй. Проанализировав все эти отзывы, мы, как организаторы, сделали вывод, что «Бессмертный полк онлайн» нужно продолжать», — отметилаЕлена Цунаева.

Прием заявокначался на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк, Mail.ru Group и ВОД «Волонтеры Победы».

Заявки можно подать вплоть до 9 мая. Все,кто разместил данные своих героев в прошлом году и не вносил изменений, могут повторить в онлайн-шествии одобренную заявку- они получат пуш-уведомления от организаторов с уточнением, хотят ли подать заявку повторно.

Также принять участие в проекте можно в социальных сетях Одноклассники или ВКонтакте. «Пользователю нужно зайти в мини-приложение «Бессмертный полк» внутри социальной сети с мобильного устройства или с компьютера. В мини-приложении надо заполнить короткую анкету и загрузить фотографию своего героя. Один пользователь может загрузить фотографии и данные нескольких героев», — рассказалвице-президент по коммуникациям Mail.ru GroupОчирМанджиков.

Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так, что все герои пройдут в онлайн-строю в один день – 9 мая. При регистрации нужно указать регион – в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Отдельный строй сформируют для иностранных граждан. Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Поданные на онлайн-шествие заявки будут проходить предварительную модерацию, причем на страже безопасности ресурса в этот раз стоят не только люди, но и программы: «Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать: специально созданная нейросеть будет автоматически распознавать лица и не позволит пропустить «вброс». После проверки нейросетью – следует второй этап проверки вручную», — рассказал в видеообращениистарший Вице-Президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Владислав Крейнин.

Традиционно модераторы — активисты Бессмертного полка России, Волонтеров Победы, Поискового движения России, Русского географического общества, а также просто энтузиасты-историки, которые общими силами не дадут пройти в строю «Бессмертного полка онлайн» анкетам от шутников или недобросовестных пользователей.

По всем нюансам работы проекта можно будет получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0или по электронному адресу [email protected] .

«Мы сделаем все для того, чтобы каждый мог внести свой вклад в дело сохранения памяти о своих дедах и прадедах, их вкладе в Великую Победу», — уверен руководитель Исполкома Бессмертного полка России Артем Хуторской.