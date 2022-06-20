Беженцы из Донбасса размещены в Пятигорске

Дмитрий Ворошилов побывал в пункте временного размещения, где в настоящее время находятся 170 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Глава города побеседовал с прибывшими и ответил на все интересующие их вопросы, а также проконтролировал условия проживания людей и работу всех задействованных на территории ПВР служб. Здесь работают медики, психологи, волонтеры, специалисты миграционной службы, службы социальной поддержки населения, управления образования администрации города. Пожилым людям и семьям с детьми стараются оказать максимальную поддержку.

Как отметил Дмитрий Ворошилов, основная задача пятигорчан – обеспечить заботой перенесших столько испытаний людей и создать все условия для их комфортного проживания в городе, в особенности это касается юных гостей. Напомним, в пункте временного размещения находится 68 детей разного возраста. Глава города передал ребятам игрушки, детское питание, одежду и другие необходимые вещи. Градоначальник рассказал, что для того, чтобы приободрить детей, будет подготовлена культурная программа с посещением музеев и ознакомительными экскурсиями по городу. Также для ребят организуют показы кино и мультфильмов в самом пункте.

Дмитрий Ворошилов подчеркнул, что все обращения и просьбы гостей будут решать максимально быстро. В настоящее время прорабатываются вопросы с регистрацией и оформлением социальных выплат.