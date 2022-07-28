Беженцы знакомятся с культурой Кавказа

Дом национальных культур Пятигорска провел мероприятие для людей, покинувших Донбасс. Организаторы рассказали беженцам о деятельности учреждения, познакомили их с культурой Кавказа и представили местные общины. Юлия Мальцева, директор Дома национальных культур», поделилась: «Сегодня мы приехали познакомиться с беженцами из ДНР и ЛНР, которые проживают в Пятигорске. Это была ознакомительная встреча и я думаю, что все прошло отлично. Мы планируем и дальше оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Пятигорск – место, в котором не бывает чужой беды. Это многонациональный город, где люди привыкли прислушиваться к зову помощи и помогать друг другу. Мы – учреждение культуры, которое объединяет народы. Дом национальных культур проводит мероприятия разного формата: о больших концертов в честь праздников до небольших встреч, круглых столов и бесед на разные темы. Возможность принять участие есть как у взрослых, так и у детей». У самой Юлии желание заниматься подобной деятельностью возникло из-за любви к городу, его жителям и посетителям: «Альтруизм ещё никто не отменял. Мы ведь живем на Северном Кавказе, а здесь по-другому нельзя».

В зале было много детей, которые находятся там под присмотром старших. Анаит, одна из матерей, эвакуированных из Донецка, рассказала, почему важно реализовывать развлекательную программу для подростков в такое время: «Не хочется, чтобы дети чувствовали себя запертыми или чтобы им было скучно. Когда проводится что-то подобное – это дает силы. Приятно видеть улыбки на лицах детей». По вечерам взрослые устраиваю небольшие концерты, где принимают участие не только они сами: «Дети у нас талантливые: они могут и петь, и танцевать. Им есть, что показать. Пусть развивают это желание», — отметила Анаит.

А Дом национальных культур планирует провести еще несколько мероприятий, направленных на повышение осведомленности прибывших из Донбасса о культуре Северного Кавказа. В том числе это знакомство с общинами и музыкальные концерты.