В Пятигорске в целях привлечения внимания общественности к проблеме безопасности дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров прошла акция «Безопасно ли ребенку в автомобиле?». В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Пятигорска совместно с участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России столицы СКФО, представителями общественности, администрации города и Совета отцов осуществляли контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей в транспортных средствах, а также проводили социальный опрос среди водителей, выясняя основные причины, послужившие нарушениям правил применения детских удерживающих устройств. Проверка показала, что подавляющая часть родителей перевозит своих детей с помощью специальных детских удерживающих систем. Госавтоинспекция города Пятигорска напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в автомобильном транспорте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей, что соизмеримо со стоимостью детского удерживающего устройства.