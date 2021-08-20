Безопасность первого сентября, на выборах и в День города обсудили в Пятигорске

В Пятигорске прошло заседание городской антитеррористической комиссии. Главной темой стало обеспечение общественной безопасности и защищенности городских объектов в период проведения Дня знаний, Дня города и единого дня голосования. В школах города составлен график торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года, обеспечена охрана всех объектов, усилен пропускной режим, налажено освещение территории в ночное время, исключено проникновение на территорию посторонних лиц и постороннего транспорта. Проверены наличие и доступность эвакуационных выходов, исправность пожарной сигнализации и системы экстренной связи с полицией. Кроме того, в срок до 30 августа вблизи учебных заведений необходимо обновить дорожную разметку «зебра», восстановить знаки «Дети», «Пешеходный переход» и «Ограничение скорости».

Что касается мероприятий, посвященных Дню города (напомним, Пятигорск готовится отметить 241-й день рождения), практически вся неделя с 6 по 12 сентября будет насыщена праздничными событиями разного масштаба. Антитеррористическую защищенность всех задействованных объектов (как открытых площадок, так и закрытых) участники совещания обсудили подробно. Еще одним важным вопросом повестки стала подготовка к единому дню голосования — 19 сентября 2021 года.

Напомним, в этот день в Пятигорске будут проходить выборы депутатов Государственной Думы РФ, Думы Ставропольского края и Думы города шестого созыва. Все 78 избирательных участков, которым предстоит работать на территории города, будут обеспечены круглосуточной охраной, оснащены металлодетекторами и другими средствами обеспечения безопасности. Кроме того, участники встречи обсудили ход и результаты паспортизации и категорирования учреждений здравоохранения, гостиниц, объектов торговли.