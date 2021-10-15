Юбилейный для Ставропольской энергосистемы год специалисты «Россети Северный Кавказ» отметили веломарафоном по бездорожью

85 энергетиков — любителей велоспорта — собрались на горе Бештау в Пятигорске, чтобы отпраздновать корпоративное событие и зарядиться энергией гор на 13-ти километровой велотрассе. Число участников совпало со знаменательной датой основания одной из старейших энергосистем страны — ставропольской.

В этот день спортивное мероприятие, инициированное профсоюзной организацией компании, с энергетиками разделил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков. Он поздравил коллектив предприятия с солидной датой и пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья и безаварийной работы. Вместе с другими участниками велопробега замминистра достойно преодолел дистанцию непростого маршрута.

Призовые места среди принявших участие в спортивном мероприятии мужчин распределились следующим образом: первым к финишу прибыл Денис Денисенко (служба релейной защиты, автоматики и измерений Западных электрических сетей «Ставропольэнерго»), второе место завоевал Дмитрий Потехин (ведущий специалист службы логистики и МТО филиала «Ставропольэнерго»), 3-е место у Андрей Бабченко (электромонтер Прикумских электрических сетей «Ставропольэнерго»).

Среди женщин первое место завоевала Наталья Колова (ведущий инженер службы эксплуатации систем АСКУЭ филиала «Ставропольэнерго»), второе место – Светлана Работенко (специалист отдела эксплуатации высоковольтных сетей «Россети Северный Кавказ»).

«В этом году у коллектива нашего предприятия знаменательное событие – стравропольские энергетики отмечают 85-летие энергосистемы. За многие годы нашей истории спорт всегда был частью корпоративной политики компании. И это очень важно, ведь он формирует в человеке выносливость, целеустремленность, дисциплинированность, упорство в достижении цели. Все эти качества, в первую очередь, важны для достижения достойных результатов сплоченной командой и, безусловно, необходимы в сложных профессиях энергетической отрасли», — подчеркнул участвующий в мероприятии директор филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

В этот день дружный коллектив не только продолжил ежегодную добрую спортивную традицию, пропагандируя здоровый образ жизни, но и провел экологическую акцию – очистил значительную территорию лесного массива от мусора.

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