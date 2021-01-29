Благодарность – в глазах спасенных животных

Бездомные животные – отношение к ним у людей разное. Кто-то жалеет и стремится подкормить робко виляющую хвостом бродягу. Иные равнодушно проходят мимо, другие испытывают страх. Есть и те, кто видит в доверчивых собаках и кошках беззащитную мишень для реализации садистских наклонностей или просто объект вымещения злобы. К сожалению, наше общество еще не может похвастаться гуманным отношением к вопросу бродячих животных. Но, как бы там ни было, люди должны понять одно – бездомными животных делает человек. Ведь даже хвостатые, которые уже родились на улице, это потомство тех, кого когда-то просто выбросили на произвол судьбы, как ненужную вещь или надоевшую игрушку.

Но, как говориться, мир не без добрых людей. Некоторые по зову сердца становятся волонтерами. Это те, кто не может пройти мимо сбитой на обочине собаки, коробки со щенками или котятами, выставленной у мусорного контейнера, или жертв живодеров. В Пятигорске есть такие волонтеры. Среди них – Мария Фогель. Молодая женщина, жена, мать, специалист с двумя высшими образованиями и просто добрый человек, который со своими единомышленниками тратить огромное количество времени, сил (душевных и физических) и средств на спасение бездомных четвероногих, попавших в беду.

Сострадание ребенка

Уже в детстве Маша несколько раз приносила домой животных: котенка и щенка.

— Блохастого и угловатого котенка я прятала в своей комнате в кровате под одеялом, надеясь, что его подольше не заметят. Щенка было сложнее скрыть. До сих пор помню, что он был белоснежный с черным ухом. Но мы жили в квартире и взрослые его отдали. Я пришла со школы, а малыша уже не было. Поэтому ощутить радость от того, что такое держать дома собаку, я смогла уже в осознанном возрасте, когда у меня появились своя семья и ребенок, – вспоминает Мария.

Наша героиня считает, что любовь домашних животных – безусловная, она будет проявляться ни смотря ни на что и вопреки всему. Сейчас у Марии 6 своих собак. Для многих людей, далеких от волонтерства, это дикость. Человек в наше время часто предпочитает не обременять себя лишними заботами и заниматься исключительно своей жизнью.

Питомцы – это ответственность

Мы в ответе за тех, кого приручили. Эта знаменитая фраза Маленького принца осознается далеко не всеми, кто берет в дом животных. «Волонтерство вошло в мою жизнь внезапно. Сначала я просто спасала собак с улицы и несла к себе. Потом, когда количество уже превысило норму, я стала искать каждому дом», — рассказывает Мария.

Волонтрство – это порыв души, когда ты понимаешь, что можешь помочь слабому, тому, кто даже не может за себя попросить. Если бы все владельцы животных были ответственными, стерилизовали и кастрировали питомцев, если не собираются заниматься разведением, и не выкидывали бы щенков и котят, а также просто надоевших четвероногих, такого количества бездомных животных на улицах городов просто не было бы. Вот мнение Марии. «Но почему-то люди считают, что стерилизация – это грех, а утопить или выставить приплод в коробке на остановке зимой – нормально. Ведь их разберут. Так многие успокаивают себя. Но таким поступкам я никогда не найду оправданий», – подчеркивает Маша.

Кстати, если у вас на руках оказались щенки или котята, пристраивайте их лично или просите помощи у волонтеров и приютов, но никогда не относите сидящим на рынках людям, которые якобы отдают их в добрые руки за небольшую плату. Единицы из сотен животных так случайно успевают обрести дом. Остальных просто завозят подальше от города в поля, где большинство ждет мучительная голодная смерть. Других просто убивают. Это печальные факты.

У любви нет родословной

– Я помогаю животным совсем недавно, чуть больше года, узнаю много нового и знакомлюсь с интересными людьми из других городов, — рассказывает Мария Фогель. – Мне всегда содействует одна очень добрая девушка, которая делает для бездомных хвостатых много хорошего, и тратит на них все свое свободное время. Ее зовут Ольга. Оля работает и у нее тоже есть семья. Мы даже иногда шутим и смеемся на тему, что подруги едут в кафе, а мы «по собакам», потому, что в каждую лишнюю минуту хочется сделать что-то хорошее и кому-то помочь.

Мария с подругой стерилизует, лечит, фотографирует бездомных животных, размещает о них информацию на своей страничке в Инстаграм @mmfogel, других социальных сетях и общественных площадках, общается с потенциальными хозяевами. «Я не считала, сколько собак и кошек мы пристроили с Олей за все это время, но их много. Со всеми хозяевами стараемся поддерживать связь. У нас всегда много животных на пристройстве, и сейчас тоже», — говорит Маша.

Когда люди спрашивают у Марии, какой породы животное, которому она ищет дом, она часто задается вопросом: «есть ли разница?». Ведь у любви нет родословной. Так считает Маша. Дворняга будет любить вас так же, как и породистый пес, а возможно даже сильнее и преданнее. Ведь животное с улицы всегда очень благодарное.

У каждого своя история

Практически каждый день Маша и другие волонтеры сталкиваются с людской жестокостью по отношению к братьям меньшим в родном Пятигорске и в целом на КМВ. Например, пса Тоби облили кислотой. Шерсть по всей спине у него выпала, образовались глубокие раны и ожоги, люди прогоняли его, думая, что он заразен, и бедняга скитался по улицам, мирясь с дикой болью. Мария забрала Тоби. С подругой сначала лечила его в клинике, покупала специальные пластыри, обрабатывала раны. На его беду откликнулись добрые люди. Сейчас Тоби счастлив дома в своей семье в Санкт-Петербурге. У него есть собственная лежанка и много игрушек.

Среди спасенных животных Барон – большой пес, живущий на рынке «Грис», который попал под фуру, получил тяжелые травмы и множественные переломы: они за месяцы без лечения неправильно срослись и причиняли страдания. Добрые продавцы пускали его днем в контейнер погреться. Он был похож на скелет, обтянутый кожей и с гниющей лапой. Его грустные глаза все время плакали от боли и это не метафора. Сейчас Барона зовут Бруно и живет он в Москве со своим куратором Екатериной, которая уже спасла ни одно животное из нашего региона, в том числе пса с отстреленной челюстью и собаку, подвешенную на дереве на тросе.

Там же, около рынка, под трамвай попал один из щенков местной бездомной собаки. Малыш очень пострадал, умирал на асфальте, люди проходили мимо. Маша и Оля узнали об этом, забрали щенка, назвали Балто. После нескольких тяжелых операций, в том числе ампутации задней лапы и подшивания кожи, его взяла его к себе домой волонтер Дарья, ухаживавшая за ним в клинике. Маму Балто стерилизовали.

Старого Бельчика с больными лапками и вросшими в них когтями, выкинули в Пятигорске хозяева. Съезжая из дома, они просто оставили его в картонной коробке за воротами. Бельчик не мог ходить, волдыри на лапках лопались, шла кровь. Сейчас он прошел в Москве длительный курс лечения и обрел дом.

Рисковали умереть от голода и холода маленькая мама (метис с таксой) и пятеро ее щенков. Они жили на заброшенной стройке под завалами. Малыши родились как раз к зиме. Их также забрала к себе Маша. Всех привила и отправила в Санкт-Петербург, где они обрели хозяев. Теперь живут в любви и заботе, дарят радость.

И таких историй только на практике Марии Фогель десятки: брошенные, замученные, никому не нужные. Хорошо, что есть люди, которые помогают животным, спасают их от гибели и находят им дом. Удивительно то, что даже после самых жутких ситуаций, четвероногие не утрачивают свою веру в человека! Они снова и снова доверяют людям. Так давайте ответим им тем же! Относитесь к животным с добротой и ответственностью, не бросайте на произвол судьбы и не проходите мимо тех, кому нужна ваша помощь. Ведь мы же люди!

Цифра: в 2020 году почти 1400 бездомных животных в России нашли новых хозяев