Благодарность за отличную работу

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею Дня местного самоуправления, состоялось в городском Доме культуры. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов поблагодарил коллег за преданность выбранному делу, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие города-курорта. За заслуги в профессиональной деятельности, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд отличившиеся работники были отмечены благодарственными письмами главы Пятигорска, Думы города, депутата Государственной Думы РФ Ольги Казаковой.

— Сложно, трудно, но вы делаете свою работу. На ваших плечах большая ответственность, вы отвечаете за жизнь города, за его развитие, за настоящее и будущее Пятигорска. Я благодарю команду муниципальных служащих Пятигорска за работу. Вместе с жителями нашего города мы справимся! – написал в своем телеграм-канале Дмитрий Ворошилов.