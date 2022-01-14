Благотворительный забег «Исполнение желаний» KAVKAZ.RUN переносится на апрель 2022 года

Такое решение было принято из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий. МЧС предупреждает о сильном ветре и снеге в эти выходные, поэтому благотворительное спортивное мероприятие, запланированное на 16 января, переносится на весну.

— Думаю, многие из вас получили сообщение от МЧС о том, что ждет Пятигорск в эти выходные. Многие видели распоряжение Губернатора края о переводе всех служб в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды. В связи с этим мы приняли очень непростое для нас решение – перенести благотворительный забег, — обратился к участникам мероприятия руководитель проекта KAVKAZ.RUN Михаил Шоров. — Я благодарю партнёров мероприятия, службы администрации города, отдел МВД и нашу команду за то, что вы поддержали моё решение.

Михаил Шоров подчеркнул, что сбор необходимой суммы на приобретение профессиональной спортивной коляски для Милены Федотенковой практически завершен, в ближайшие дни она будет заказана и оплачена. Коляску изготовят во Франции в течении трех месяцев. Ее вручение состоится в новую дату забега. Предварительно забег перенесен на апрель 2022 года, будет увеличено количество слотов для желающих принять участие в мероприятии. Организаторы забега приносят свои извинения тем, кто едет или уже приехал в Пятигорск специально на забег. Участники, которые захотят вернуть стартовый взнос, могут написать о своем решении в директ официального аккаунта kavkaz.run в Инстаграм.