Благотворительный забег — уже в воскресенье!

Добру и бегу в Пятигорске быть! Участники нового благотворительного забега проекта KAVKAZ.RUN соберут средства для помощи юной пятигорчанке.

Ежегодно любители здорового и активного образа жизни совместно с беговым движением KAVKAZ.RUN открывают спортивный сезон хорошим и полезным делом — благотворительным забегом исполнения желаний. Это уже четвертый благотворительный забег в Пятигорске. Традиционно спортивное мероприятие проходит при поддержке Пятигорской епархии и администрации города. Главная цель – помощь ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в 2019 году общими усилиями участников благотворительного забега исполнения желаний и его партнеров были приобретены новые современные инвалидные коляски для воспитанников центра «Солнечный городок». В 2020 году – дорогостоящий тренажер-степпер для пятигорчанки Евы Шаповаловой с диагнозом «ДЦП, спастическая диплегия». В 2021 году получилось укомплектовать студию песочной терапии для центра по работе с детьми с ОВЗ «Солнечный городок» и приобрести спортивный комплекс для пятигорского центра «Тепло сердец».

В 2022 году организаторы и участники забега помогут пятигорчанке Милене Федотенковой. В свои 10 лет она уже призер и победитель многих краевых и региональных соревнований по настольному теннису, даже входила в ТОП-10 лучших спортсменов России по своему году рождения. В 2019 году после страшной автокатастрофы врачи вынесли вердикт: девочка не сможет ходить. Милена перенесла несколько операций, длительную реабилитацию, но не оставила спорт. По приглашению Паралимпийского комитета РФ побывав в Доме паралимпийского спорта, она поставила себе цель завоевать паралимпийскую медаль! Цель благотворительного забега — приобретение дорогостоящей профессиональной спортивной коляски для Милены. Стоимость такой коляски — 350 тысяч рублей, она позволит девочке участвовать во всероссийских и международных соревнованиях, постепенно приближаясь к мечте. Каждый житель и гость города-курорта может принять участие в добром благотворительном забеге исполнения желаний и приблизить Милену к ее мечте стать чемпионкой, прославить родной край и вселить надежду в таких же ребят, как она.

Праздник состоится 17 апреля в самом известном месте Пятигорска – на площади перед озером Провал, а сам забег пройдет в курортной части города по бульвару Гагарина. Участники смогут пробежать самостоятельно 2 километра, принять участие в эстафете (3 по 2 км) или преодолеть дистанцию 2 км скандинавской ходьбой. Все атлеты получат стартовый пакетом с номером и сюрпризами от партнеров, а на финише традиционно их будет ждать эксклюзивная медаль забега. В забеге может принять участие каждый желающий, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте WWW.KAVKAZ.RUN.