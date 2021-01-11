Благоустроим Пятигорск вместе!

Есть предложения по благоустройству города? Делитесь идеями – и ваше мнение будет учтено при выборе территорий, которые преобразятся в 2022 году.

В Пятигорске стартует подготовка к рейтинговому голосованию по программе «Формирование современной городской среды». Глава города Дмитрий Ворошилов объявил сбор предложений в директ своей Инстаграм-страницы, принимают такие заявки также в администрации Пятигорска и территориальных службах микрорайонов города. Само рейтинговое голосование в очном формате пройдет 7 февраля 2021, в электронном — с 1 по 24 февраля. Итоги подведут 26 февраля.

Территории-лидеры предварительного отбора: — лесопарковая зона на Воднике, с благоустройством набережной; — сквер в Горячеводске, в районе бывшего Дома культуры по ул. Урицкого; — лесопарковая зона в поселке Энергетик с обустройством спортивной площадки в районе детского сада №29; — лесопарковая зона в Новопятигорске в районе школы №3. Впрочем, предложить можно и любую другую точку на карте города. Выбор зависит только от жителей Пятигорска. Территории, собравшие наибольшее количество заявок, будут включены в бюллетень рейтингового голосования. Именно его результаты и определят, какое общественное пространство будет благоустроено по программе формирования современной городской среды в 2022 году.

Пункты приема предложений будут работать до 21 января по следующим адресам: площадь Ленина, дом 2 (здание администрации города Пятигорска); ул. Рубина, д.7 (МКУ «Управление по делам территорий»); ул. Украинская, д.60 (служба в микрорайоне Бештау — Горапост); ул. Московская, д.76 (служба в микрорайоне Белая Ромашка); ул. Февральская, 180 (служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки); ул. Энгельса, д.77 (служба в пос. Свободы); ул. Ленина, д.34 (служба в пос. Горячеводском); ул. Октябрьская, д.108 (служба в ст. Константиновской). Важен каждый голос. Каким будет наш город – зависит от вашего решения.