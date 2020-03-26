Благоустройство Эммануэлевского парка продолжается

В Пятигорске приступили к благоустройству одного из старейших парков – Эммануэлевского. Реконструкция проходит в рамках реализации краевой госпрограммы «Формирование современной городской среды». На проведение работ направлено более 80 млн. рублей.

За благоустройство этого парка проголосовало больше 30 тысяч жителей города. И не зря, ведь он был основан в далеком 1830 году и с того момента не видел ремонта. Однако уже в этом году парк предстанет перед жителями и гостями красивым и обновленным.

Здесь проведут большую работу. Отремонтируют терренкуры, установят новые лавочки, урны и освещение, установят оригинальные парковые скульптуры, а также памятник генералу Эммануэлю. Бетонные ступени будут перекрыты базальтом. При этом пешеходные дорожки, выполненные в камне, сохранят. Кроме того, максимально сберегут существующие зеленые насаждения. Уберут только мелколесье и сухостой, на месте которого обязательно появятся молодые деревья.

Отметим, что большая часть работ ведется с использованием только ручного труда, ведь парк находится в первой зоне горно-санитарной охраны.

— При проведении работ по благоустройству мы должны не только создавать что-то новое, но и бережно относиться к тому, что есть сейчас. Особенно это касается исторических мест. Таких, как Эммануэлевский парк в городе Пятигорске, — отметил министр Евгений Штепа.

Напомним, губернатор края неоднократно подчеркивал важность создания на Ставрополье новых точек притяжения людей, а также восстановления того, что создавалось нашими предками. Ведь это залог комфортной жизни ставропольчан.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в крае с 2017 года. В рамках проекта проведены масштабные работы. За три года было благоустроено 294 дворовых, 86 общественных территорий и один городской парк. А до 2024 года планируется благоустроить более 1170 общественных пространств.