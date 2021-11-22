Благоустройство Горячеводска продолжается

В Пятигорске продолжается работа по преображению населенных пунктов, развитию и поддержанию в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры, а также созданию комфортных условий для проживания и отдыха горожан. Так, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов совместно с депутатом городской Думы, атаманом Горячеводского станичного казачьего общества Владимиром Савченко обсудили вопросы благоустройства Горячеводской площади. В ходе встречи было принято решение устранить нестационарные объекты, у которых истекает срок предоставления земельного участка в аренду. Кроме того, были даны поручения управлениям администрации города.

Отдел торговли проведет встречи с собственниками, по итогам которых все объекты торговли будут приведены в надлежащий вид. Отдел рекламы проведет мероприятия по приведению к соответствию размещенной рекламы.