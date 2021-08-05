Благоустройство общественных территорий приходит в поселки и микрорайоны Пятигорска

В Горячеводске появится первый просторный и уютный сквер для семейного отдыха. Долгое время лесопарковая зона на улице Урицкого пустовала и не была благоустроена. Чистоту и порядок здесь поддерживали горячеводские казаки, однако никакой инфраструктуры в парке не было. Как сообщил сегодня глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов, в настоящее время завершены конкурсные процедуры по благоустройству сквера Победы (пос. Горячеводский, ул. Урицкого). Заключение контракта запланировано на 10 августа. При этом после благоустройства территория сквера значительно расширится — до Левадинского спуска. Здесь будет обновлено тротуарное покрытие и система освещения, появятся новые лавочки и урны. Обустройство коснется детской и спортивной площадок. Преобразится и общественное пространство возле родника. Именно так работает краевая программа «Благоустройство городов-курортов Кавказских Минеральных Вод» — по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и при поддержке регионального министерства ЖКХ. Обновленный парк станет долгожданный центром притяжения для местных жителей, территорией комфортного семейного отдыха. Напомним, такую же проблему отсутствия благоустроенных общественных пространств удалось успешно решить в микрорайоне Квартал, где в сентябре в рамках программы «Местные инициативы» появится уже второй сквер.