Благоустройство поселка Горячеводского

Февраль 12, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 55

В этом году один из старейших микрорайонов Пятигорска готовится к большому ремонту дорог и обустройству общественных территорий.  Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил в своем Инстаграм-аккаунте:

— Дорогие друзья, хорошие новости! По поручению Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в этом году в поселке Горячеводском строим детскую и спортивную площадку в районе улиц Георгиевской и Чехова, а также обустраиваем детскую площадку в районе дома №91 по улице  Георгиевской. И в этом же году полностью обустраиваем сквер Победы в границах улиц Больничной, Урицкого и Бассейной: новые дорожки, лавочки, освещение, детская и спортивная зона, плюс — ремонт мемориального комплекса.

Отмечается, что соответствующие изменения в бюджет города будут рассмотрены  депутатами Думы  на ближайшем заседании —  18 февраля. Как сообщалось ранее, ремонт дорожного покрытия будет проводиться в Горячеводске на следующих улицах: Баксанская, Лысенковская, Луначарского, Стопани, Молодёжная, Эльбрусская,  Краснопартизанская,  3-я линия, 8-я линия, 6-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 4-я линия, Юцкая, Машукская, Любчиковых, Войкова, тупик Первомайский, проспект Советской армии (от Горячеводской площади до ул. Луначарского)  и др.

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