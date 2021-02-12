Благоустройство поселка Горячеводского

В этом году один из старейших микрорайонов Пятигорска готовится к большому ремонту дорог и обустройству общественных территорий. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил в своем Инстаграм-аккаунте:

— Дорогие друзья, хорошие новости! По поручению Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в этом году в поселке Горячеводском строим детскую и спортивную площадку в районе улиц Георгиевской и Чехова, а также обустраиваем детскую площадку в районе дома №91 по улице Георгиевской. И в этом же году полностью обустраиваем сквер Победы в границах улиц Больничной, Урицкого и Бассейной: новые дорожки, лавочки, освещение, детская и спортивная зона, плюс — ремонт мемориального комплекса.

Отмечается, что соответствующие изменения в бюджет города будут рассмотрены депутатами Думы на ближайшем заседании — 18 февраля. Как сообщалось ранее, ремонт дорожного покрытия будет проводиться в Горячеводске на следующих улицах: Баксанская, Лысенковская, Луначарского, Стопани, Молодёжная, Эльбрусская, Краснопартизанская, 3-я линия, 8-я линия, 6-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 4-я линия, Юцкая, Машукская, Любчиковых, Войкова, тупик Первомайский, проспект Советской армии (от Горячеводской площади до ул. Луначарского) и др.