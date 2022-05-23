Благоустройство центральной части Пятигорска продолжается

Первые результаты уже заметны: тротуары на улицах Соборной и Красноармейской обустраиваются травертиновым бордюром и брусчаткой, меняет облик улица Рубина, стартовали работы на проспекте Кирова и улице Гоголя. Выездные планерки с подрядчиком и представителями всех задействованных служб проходят каждую субботу.

— С сотрудниками «Пятигорскэнерго» и «Пост ЛТД» обсудили вопрос приведения в порядок столбов электроосвещения и линий электропередачи. Стараемся все возникшие вопросы решать на месте, — прокомментировал итоги одной из таких планерок глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.