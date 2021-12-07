Близится к завершению благоустройство сквера Победы

Казаки Горячеводского станичного казачьего общества решили увековечить память казакам-защитникам. Правление общества объявило конкурс на лучший эскиз памятника.

С атаманом Горячеводских казаков Владимиром Савченко посмотрели предложенные эскизы. Интересный эскиз памятника, состоящего из композиции «Ангел–защитник» и барельеф на постаменте, рассказывающий о казаках-основателях станицы, об участниках Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, и казаках-участниках локальных войн.

Напомню, прием заявок на конкурс продолжится до 15 декабря 2021 года. По итогам будет отобран эскиз памятника, который и украсит наш сквер. Установка памятника будет проходить за счёт пожертвований.