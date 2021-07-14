Более 150 автобусов и маршрутных такси пополнили городской автопарк

Транспорт соответствует современным стандартам, часть машин — новые, часть — имеет срок эксплуатации не более 5 лет. Ходить они будут по муниципальным маршрутам. В автобусах удобные сидения, салоны оборудованы кондиционерами, информационными табло, системами безналичной оплаты проезда, низким полом и т.д. Региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта организовало открытый конкурс на право осуществления перевозок по городским маршрутам Пятигорска. С конца июня победители приступили к обслуживанию маршрутов. — Проведенные конкурсные процедуры позволили отобрать именно тех перевозчиков, которые способны обеспечить стабильную работу общественного транспорта в городе, — пояснил министр Евгений Штепа.