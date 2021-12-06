Более 4 тысяч трансформаторных подстанций отремонтировали «Россети Северный Кавказ» за 11 месяцев

Повышение надежности энергоснабжения жителей и предприятий Северо-Кавказского федерального округа – ключевая задача компании «Россети Северный Кавказ». Для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса СКФО энергетики своевременно проводят необходимый комплекс ремонтных работ в рамках запланированных производственных программ.

В числе основных мероприятий, которые энергетики уже провели за 11 месяцев этого года, – ремонт более 4,1 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) во всех регионах Северного Кавказа. В Ставропольском крае энергетики отремонтировали 1,5 тыс. ТП; в Дагестане необходимые работы проведены на 1,2 тыс. ТП; в Чеченской Республике выполнен ремонт 769 ТП; в Карачаево-Черкесии – 235 ТП; в Кабардино-Балкарии – 175 ТП; в Северной Осетии — 120 ТП и в Ингушетии – 109 ТП.

В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе ТП. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию трансформаторных подстанций энергетики уделяют повышенное внимание.

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