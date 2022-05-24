Более 500 энергетиков «Россети Северный Кавказ» будут на контроле надежного электроснабжения госэкзаменов в СКФО

«Россети Северный Кавказ» обеспечат качественное и надежное электроснабжение пунктов приема государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Всего в зоне ответственности электросетевой компании в 2022 году – 241 пункт приема экзаменов (ППЭ): 84 – на Ставрополье; 63 – в Дагестане; 31 – в Чеченской Республике; 22 — в Кабардино-Балкарии; 17 – в Северной Осетии; 15 – в Карачаево-Черкесии; 9 – в Ингушетии.

В преддверии выпускных испытаний внеплановую диагностику прошли трансформаторные подстанции и линии электропередачи, от которых запитаны образовательные учреждения, выбранные в качестве площадок для проведения единого госэкзамена, а также вводно-распределительные устройства самих школ.

За каждым пунктом энергокомпания закрепила отдельные оперативно-выездные и ремонтные группы. В период основного этапа сдачи экзаменов и резервных дней в режиме повышенной готовности будут находиться 525 энергетиков в составе 190 бригад.

В дни ЕГЭ и ОГЭ все плановые ремонтные работы на электросетевом оборудовании, обеспечивающем электроснабжение ППЭ, будут отменены.

«К выполнению обязательств по обеспечению надежного электроснабжения пунктов приема единого государственного экзамена энергетики подошли со всей ответственностью. Схемы питания ППЭ приведены в состояние максимальной готовности, мобилизованы передвижные резервные источники электроснабжения, которые позволят в случаях непредвиденных технологических нарушений восстановить подачу энергоресурса. Действия оперативных бригад в случае нештатных ситуаций отработаны», – рассказал первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Ⓧ