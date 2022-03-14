Более 6,7 млрд рублей направили «Россети Северный Кавказ» в 2021 году на реализацию инвестпроектов в СКФО

«Россети Северный Кавказ» в 2021 году направили 6,75 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Рост финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий, в сравнении с 2020 годом составил 65 % или 2,68 млрд рублей.

В Чеченской Республике затраты на инвестиционную программу составили 2,28 млрд рублей. В Ставропольском крае – 1,45 млрд рублей. Объем инвестиций, направленных на реконструкцию и новое строительство энергообъектов в Дагестане, достиг 940 млн рублей. В Северной Осетии финансирование комплекса мероприятий по обеспечению стабильного функционирования электросетевого комплекса было на уровне 699 млн рублей, в Кабардино-Балкарии – 668 млн рублей. На реализацию проектов инвестпрограммы в Карачаево-Черкессии в отчетном периоде было предусмотрено 447 млн рублей, в Ингушетии – 257 млн рублей.

Одним из приоритетов в реализации инвестиционной программы 2021 года стало возведение энергоинфраструктуры для технологического присоединения объектов «зеленой энергетики» на Ставрополье.

Так, для выдачи необходимой мощности Кармалиновской ветряной электростанции (ВЭС) в Новоалександровском городском округе построена воздушная линия 110 кВ от существующей линии электропередачи до установленного на территории заявителя распределительного устройства. Протяженность нового объекта составила порядка двух километров.

Чтобы обеспечить выдачу 120 МВт мощности еще одной новой «зелёной» электростанции – Бондаревской ВЭС – энергетики на подстанциях 110 кВ «Ипатово» и «Светлоград» установили полукомплекты дифференциально-фазных защит, чтобы уберечь оборудование от всех видов повреждений, и построили две воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Создана инфраструктура для выдачи мощности Медвеженской ВЭС. Для техприсоединения ветряной электростанции на ее площадке были построены распределительные устройства 35 кВ и 110 кВ, установлен силовой трансформатор мощностью 63 МВА. Наряду с этим была построена линия электропередачи протяженностью 4,3 км, которая связала станцию с действующей линией «Баклановская — Дмитровская».

В рамках выполнения пунктов инвестиционной программы, связанных с технологическим присоединением новых объектов, стоит отметить строительство нового питающего центра 35-0,4 кВ «Яблоко» в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии для выдачи мощности системам орошения сельхозпредприятия по выращиванию садов интенсивного типа. Также энергетики возвели сетевую инфраструктуру для подключения нового военного госпиталя Южного военного округа во Владикавказе. Поликлиника уже работает и принимает пациентов.

Кроме того, в числе основных реализованных мероприятий – расширение подстанции 35/10 кВ «Аэропорт» с переводом объекта на напряжение 110 кВ в г. Михайловске (ПС 110 кВ «Михайловск»). На питающем центре установлено современное оборудование – два трансформатора общей мощностью 50 МВА, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, а также комплекс микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Выполнены работы по устройству заходов воздушной линии 110 кВ протяженностью 8 км.

Еще один значимый проект «Россети Северный Кавказ» – продолжение реализации Программ снижения потерь энергоресурса в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Инвестиционная программа предусматривает реконструкцию ветхих распределительных сетей, установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии и закупку специального транспорта для проведения работ.

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