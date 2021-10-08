Более 7,5 тысячи школьников Ставрополья усвоили жизненно важные правила по электробезопасности от «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» в содружестве с педагогическими коллективами Ставрополья ещё раз рассказали учащимся об основных правилах безопасного обращения с электричеством. С начала учебного года жизненно важные знания получили порядка 7,5 тысячи учащихся в 380 общеобразовательных учреждениях края.

В связи с нестабильной обстановкой, связанной с пандемией COVID-19, познавательные беседы были проведены с учетом соблюдения всех мер предосторожности, а в отдельных общеобразовательных учреждениях миссию технического персонала сетевой компании переняли сами педагоги, используя дидактические материалы и информационные памятки по электробезопасности от энергетиков. Мероприятия прошли во всех районах края.

«На уроках энергетики подробно рассказывают об угрозе, которую таит в себе электричество, объясняют, почему ни в коем случае нельзя проникать внутрь энергообъектов и чем опасны неисправные электроприборы и оголенные провода», — рассказал специалист по охране труда филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» Дмитрий Шульга.

При подготовке уроков энергетики обязательно учитывают возраст школьников. Ученикам младших классов обычно демонстрируют цикл мультипликационных фильмов, в занятия включают больше игровых моментов для лучшего восприятия и усвоения материала. А старшеклассникам специалисты показывают учебный фильм и дают советы, как правильно реанимировать пострадавшего от удара электрическим током.

По признанию учеников, наибольший интерес они проявляют именно к таким практическим занятиям. В роли пострадавшего обычно «выступает» робот-тренажер Гоша. С его помощью сотрудники отделов по охране труда электрических сетей филиала учат ребят техникам выполнения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. Энергетики рассказывают ребятам о принципах работы манекена. А дальше благодаря сигнальным лампам, установленным в «теле» манекена, школьники сами определяют правильность проводимых реанимационных действий, тренируются до получения нужного результата — полного «оживления» робота. Полученные в ходе таких уроков навыки, уверены энергетики и преподаватели, могут пригодиться детям в жизни.

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