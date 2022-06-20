Более 9000 медиков Ставрополья вышли на пенсию досрочно

19 июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В соответствии с законодательством они имеют право на назначение страховой пенсии ранее общеустановленного срока, в связи с приобретением необходимой выслуги лет.

Выход на пенсию медицинских работников определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Дата выхода на пенсию медиков постепенно переносится в зависимости от даты выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.

Приведем пример: медик выработал специальный стаж в этом году, так как в 2022 году выход на пенсию по старости отодвигается на 48 месяцев, соответственно, и медицинский работник выйдет на пенсию через 4 года лет после выработки спецстажа.

Напомним, что кроме специального стажа для назначения пенсии обязательно наличие 23,4 пенсионных коэффициента (в 2022 году). Необходимое количество коэффициентов будет ежегодно увеличиваться, пока в 2025 году не достигнет 30.

На Ставрополье проживает 9489 пенсионеров-медиков, в том числе 2902 человека выработали медицинский стаж в сельской местности. Самому молодому пенсионеру-медику недавно исполнилось 42 года, пенсионер-медик самого почтенного возраста отпраздновал свой 89 день рождения.