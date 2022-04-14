Более миллиона цветов украсят Пятигорск весной и летом

Только одних тюльпанов в городских парках и скверах – 93 тысячи. Привычной классической формы, махровые, бахромчатые с нарядными краями – представлены 15 сортов. В их числе Сайгон, Strong Love, Strong Gold, Yellow Pompenette. В Цветнике уже радуют глаз первые тюльпаны, к майским праздникам должны распуститься все остальные. А еще зацвели гиацинты, слива «Писсарди» и красавицы магнолии, привезенные в Пятигорск из краснодарского питомника «Розовый сад». С ними соседствуют тюльпанное дерево, граб, клен «Фламинго», черемуха краснолистная, хвойные кустарники.

Сезон тюльпанов продлится до середины июня, затем начнется сезон ковровых растений. Бегонии, петунии, тагетесы, целозии…. Специалисты Горзеленстроя уверены, благодаря такой поэтапной высадке разнообразие оттенков и форм на городских клумбах будет радовать жителей и гостей курорта до поздней осени.