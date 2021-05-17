«Больше, чем музей» — под таким девизом прошла всероссийская акция «Ночь музеев» в Пятигорске. Это событие, которое всегда ждут многие поклонники. Ведь оно наполняет совершенно новым, иногда даже мистическим духом все выставки, экспонаты, да и сами стены, хранящие дух времени. В этом году музей «Моя страна – моя история» впервые принял участие в масштабной акции», приготовив для гостей очень оригинальную программу.

Зрителей пригласили поучаствовать в игре-викторине «Исторический brainstorm». Участникам нужно было ответить на вопросы из самых разных сфер: от истории до искусства и спорта. Все, что нужно для мозгового штурма — команда из 10-15 человек. Те, кто не собрал нужного количества игроков, могли присоединиться уже к готовой сборной.

— Мы рады впервые принять участие в этой акции, — рассказала заведующая МВК «Моя страна – моя история». – Предложенный нами формат нашел широкий отклик у жителей Кавминвод. Участники игры «Исторический brainstorm», подавали заявки заранее. Вопросы и на логику, и на эрудицию. Для победителей и призеров мы подготовили подарки от спонсоров. Но самый большой приз – это наша музыкальная часть.

А музыкальным блоком стал сольный концерт экс-подопечного продюсера Максима Фадеева – скрипача Павла Дедера. Он исполнил современную инструментальную музыку.

Раунд один назывался «Суеверия и ритуалы». Во втором участники угадывали по картинкам предметы из прошлого. В третьем — отвечали на вопросы из раздела «Секретные материалы». Игра проходила в очень позитивной атмосфере. В итоге победу разделили команды «Перспектива» и «Бештау».

Слово участникам:

Татьяна Жукова, команда «Цыгане»: «У нас большая команда. В нее входит наша семья и друзья. Честно говоря, к игре мы не готовились, но очень любим историю. Мы каждый год посещаем мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» в Пятигорске. После этой игры хотим успеть еще зайти и в другие музее города, посмотреть, что у них за программа».

Николай Питунов, команда «220 Воль»: «Для участия в игре нас пригласили друзья, так что мы с супругой оказались здесь спонтанно. Но вообще мы любим такие события, посещаем многие городские мероприятия. Подготовиться, конечно, мы не успели, так что надеемся на свою эрудицию и удачу».

В рамках акции «Ночь музеев» культурную программу также подготовили Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова и Пятигорский краеведческий музей. Гостей усадьбы ждала концертная программа с участием обладателя специального приза жюри Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки Батыра Алиева, заслуженной артистки РФ Ирины Комленко, музыкальные номера в исполнении преподавателей и студентов Ставропольского краевого музыкального колледжа им. В.И.Сафонова и квартета гитаристов «Серебряная струна». Вечерняя программа в краеведческом музее включала: мастер класс по мыловарению. Участники ночной программы прошли по ступеням природного и научного прогресса, а также по уникальной музейной лестнице, являющейся объектом культурного наследия, знакомясь в ходе этого с музейными раритетами и иными привлекательными материалами. Завершилась здесь Музейная Ночь необычной творческой программой, подготовленной членами возрожденного Кавказского Горного общества в Пятигорске.