Большие успехи пятигорского ТЮЗа

Гран-при и две премии лауреата I степени — таков «урожай» наград пятигорского ТЮЗа по итогам Международного фестиваля-конкурса «Имена России».

Конкурс проходит под руководством и председательством народной артистки РФ Аниты Цой. Воспитанники театральной студии «Пятигорский ТЮЗ» с блеском прошли все этапы: отборочный в Краснодаре (май 2021) и финальный в Ростове-на-Дону (июнь 2021). При этом в финале ребята завоевали высшие награды и вышли в самый главный тур конкурса — кубок Гран-при, GRAND PRIX MAESTRO. Этот этап собрал в Москве только самых сильных участников. Пятигорчане представили три постановки: «Нос» (по повести Н.В. Гоголя), «Хроники подвига» (о городах-героях ВОВ) и премьерный спектакль «Между небом и землей». — Ребята, конечно, волновались, ведь конкурсанты все невероятно сильные и яркие, — рассказала руководитель ТЮЗа Наталья Литвинова.

– Но результат был выше всех ожиданий — две премии лауреата I степени и Гран-при! Пятигорский коллектив отмечен благодарственным письмом Союза деятелей кино и телевидения. Кроме того, артисты ТЮЗа приглашены в постановку масштабного детского мюзикла.

— Этот опыт, который обязательно пригодится в жизни. Может быть, не все станут профессиональными артистами в будущем, но зато вы обязательно научитесь красиво и достойно держаться, умело говорить, открывать всё лучшее, что в вас есть. Наш фестиваль учит дружбе и миру! – убеждена куратор проекта и председатель жюри Анита Цой.