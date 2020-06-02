Большой шаг к безопасности детей

Еще один шаг к безопасности детей сделали в Пятигорске. На базе СОШ № 23 открылся специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Практические занятия с использованием интерактивных методик и наглядностей, которые будут проводиться в игровой форме, позволят наиболее эффективно организовать работу с ребятами дошкольного и школьного возраста по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с их участием. Таким образом, у юных пятигорчан появилась реальная возможность получить знания в области изучения ПДД и закрепить их на практике в учебном классе.

Торжественная церемония открытия прошла в непривычном формате – без детей, которые сегодня находятся на самоизоляции. Но, тем не менее, она состоялась. Почетными гостями стали заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова, начальник МУ «Управление образования администрации Пятигорска» Наталья Васютина, заместитель начальника Отдела ГИБДД ОМВД России столицы СКФО подполковник полиции Сергей Загорулько.

— Привитие детям навыков безопасного поведения на дороге – это очень важно, особенно в период летних каникул, — отметила Инна Плесникова. Здесь ребята смогут отточить все необходимые для этого умения. Я желаю центру успехов в его работе. Дети не должны оставаться без нашего внимания.

Наталья Васютина рассказала, что открытие центра специально было приурочено к празднованию Дня защиты детей. Всего в Ставропольском крае их два: в столице СКФО и в краевом центе. Работать он будет для всех 28 образовательных организаций города.

— Школа № 23 выбрана нами не случайно, — подчеркнула Наталья Васютина. Именно здесь несколько лет назад был построен автогородок на сумму 1 миллион рублей. Все это нужно для того, чтобы исключить ДТП с участием детей. Количество таковых уже снижается, но не так быстро, как бы нам хотелось. Директором центра, который будет отдельным структурным подразделением школы, назначена Елена Корнова.

О том, что знаниям ПДД детей необходимо обучать с самого детства, сказал Сергей Загорулько. Он также отметил, что в центре есть все необходимое для этого. А Госавтоинспекция, в свою очередь, всегда готова оказывать содействие в его работе.

В оснащении центра есть:

аппаратно – программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения «Весёлый светофор»;

детский автотренажер «Школьник-02»на основе системы виртуальной реальности;

стенд «Безопасный путь в школу» с комплектом сменных карточек;

панорамная магнитно – маркерная доска «Азбука дорожного движения;

базовый комплект светового оборудования «Дорожные знаки».

Для обучения по оказанию первой помощи пострадавшему

тренажер–манекен пострадавшего «Александр 2-01» (голова, торс) для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (со звуковым индикатором).

Итак, центр готов. И ждет своих первых учеников.

Центр открыт в соответствии с пунктом 4.1. Плана мероприятия регионального проекта «Безопасность дорожного движения, утвержденного Советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности от 30.04.2019 г. (протокол 6), в целях совершенствования организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях Ставропольского края.