Бороться с наркоманией сообща

Городская антинаркотическая комиссия собралась на очередное заседание. Проанализировали статистику наркопреступлений на территории города, подвели итоги первого этапа профилактической операции «Дети России», обсудили работу по раннему выявлению потребления наркотических и психотропных веществ в молодежной среде. Проработали участники встречи и комплексный план мероприятий первичной профилактики в пришкольных и оздоровительных лагерях. Говорили и о противодействии распространению наркоугрозы через Интернет — в частности, об акции «Кибербезопасность», направленной на выявление в соцсетях групп, пропагандирующих незаконный оборот и употребление наркотиков.

Кроме того, в фокусе внимания членов комиссии оказались актуальные методы мотивации подростков и молодежи к отказу от вредных привычек, практика межведомственных рейдов, роль волонтерского движения в антинаркотической профилактике, проблема трудовой занятости наркозависимых, находящихся на реабилитации, и другие вопросы. Еще одна важная тема — выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории города-курорта. В этом вопросе городской Отдел МВД и Управление по делам территорий администрации Пятигорска стремятся активно взаимодействовать с домовыми и квартальными комитетами. А отделу по делам молодежи и народной казачьей дружине совместно с полицией поручено организовать обход городской территории для выявления таких очагов.

Участники встречи отмечали: в борьбе с наркоугрозой (влияние которой, к сожалению, растет) сегодня нужна по-настоящему эффективная первичная профилактика, которая поможет сформировать не просто негативное отношение к наркотикам в обществе, а целую систему трезвых ценностей. Уверенное мировоззрение, свободное от зависимостей. Значит, пагубным пристрастиям и деструктивным тенденциям необходимо противопоставить здоровую альтернативу – яркую, интересную, по-настоящему востребованную «целевой аудиторией», т.е. молодежью, детьми и подростками. Нужны новые форматы работы, новые ключи, тактика, оружие и темп борьбы. Взаимодействие в этой сфере обсудили сотрудники полиции, специалисты наркодиспансера, представители сферы образования, культуры, спорта, молодежной политики.