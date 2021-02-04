Посетив Горячие воды в 1829 году, Александр Сергеевич Пушкин записал в своем дневнике: «Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем… Везде порядок, чистота, красивость». Тот благоустроенный вид, о котором с восторгом отзывался поэт, город приобрел благодаря деятельности его первых зодчих Иоганна Карловича и Иосифа Карловича Бернардацци.

В том, что на Водах появились два энергичных талантливых архитектора, — заслуга Алексея Петровича Ермолова, сумевшего заглянуть в будущее молодого курорта. Главнокомандующий на Кавказе, он одним из первых сумел оценить значение наших целебных источников и положил начало продуманному и планомерному устройству курортной местности.

К сведению

21 августа 1822 года

по предложению Ермолова братья Бернардацци заключили контракт в Медицинском департаменте Министерства внутренних дел. По контракту они обязались в течение шести лет производить проектирование и постройку необходимых зданий на Кавказе. Судьба распорядилась так, что прожили они в Пятигорске почти двадцать лет и нашли упокоение на старом пятигорском кладбище.

Уроженцы местечка Памбио итальянской части Швейцарии, архитекторы приехали в Россию в 1820 году и вначале приняли участие в строительстве Исаакиевского собора и перестройке Аничкова дворца в Петербурге. На протяжении последующих двадцати лет их жизнь, их труды были связаны со строительством в городах Кавказских Минеральных Вод и Ставрополе, других местах.

Все эти годы они служили в Строительной комиссии, ведавшей всеми постройками на Водах. Иосиф Бернардацци занимал должность главного архитектора комиссии, в обязанности Иоганна входило наблюдение за строительными работами.

Самое пристальное внимание архитекторы уделяли устройству и развитию Горячих вод, получивших в 1830 году наименование Пятигорск и статус окружного города. Перед зодчими стояла сложная задача. На большом гористом пространстве, у подножия Машука, где почти не было ни одной ровной площадки, надлежало построить город, которому суждено было стать административным центром и одновременно курортом, что для России XIX века было явлением новым. Братья Бернардацци справились со всеми сложностями.

В 1828 году Иосиф Бернардацци создал генеральный проект будущего Пятигорска, который был утвержден Императором Николаем I в 1836 году, осуществлялся на протяжении последующих десятилетий и сейчас служит основой застройки старой части города.

Были распланированы улицы и жилые кварталы. Город четко делился на несколько районов: самая старая часть, Горячеводская, у подножия Машука — средоточение курортных учреждений (нынешние улицы имени К. Маркса, Буачидзе, Анисимова, Красноармейская, начало проспекта имени Кирова). Новая часть города с жилыми кварталами, садом, площадью, базаром была спланирована на запад от современной улицы имени Дзержинского до современного проспекта им. 40 лет Октября. Улицы Октябрьская, Университетская, Козлова, Коста Хетагурова тоже распланировали Бернардацци. Появилось предместье: маленькие домики Кабардинской и Средне-Солдатской слободок лепились к южному склону Горячей горы при самом въезде в город (часть современной улицы Теплосерной).

Кстати

Масштабность строений города была органично вписана в окружающий ландшафт. Здания, построенные по проектам Бернардацци, не только не мешали любоваться окружающей природой, но и дополняли ее. Другой, не менее важной заслугой архитекторов является то, что ими удачно использовался и местный строительный материал — машукский камень травертин, который придавал и придает своеобразие цветовой гамме города.

Еще при жизни Бернардацци, к середине 30-х годов XIX века, Горячеводская часть была полностью застроена. Многие путешественники в эти годы отмечали, что Пятигорск выгодно отличается от многих захолустных уездных российских городишек: его улицы были прямы и чисты, все постройки «правильной архитектуры». И когда в 1837 году поэт М. Ю. Лермонтов прибыл в Пятигорск, он увидел именно этот «новенький чистенький городок», построенный благодаря стараниям первых архитекторов города.

До наших дней уцелело не так уж много строений, созданных по проектам итальянских зодчих, однако осталось самое важное, что было ими задумано и осуществлено: это ясная и четкая планировка старой части города, так удачно вписанная в окружающий ландшафт.

Труды архитекторов по устройству нового города были по достоинству оценены правительством. В 1828 году за заслуги перед Российским государством братья Бернардацци были награждены российскими чинами, а Иосиф Бернардацци, кроме того, «за отличные труды и усердие к службе» был «всемилостивейше пожалован табакеркою с живописью, украшенной бриллиантами». 22 августа 1830 года за выслугу лет Иосиф Бернардацци был произведен в титулярные советники. В 1836 году за заслуги перед Россией им был отведен «в свободное пользование» пустующий участок земли, огра­ниченный с трех сторон склонами Горячей горы (улица Теплосерная, 21). В 1840 году эта усадьба была застроена и дом с деревянным мезонином, стоявший при въезде в город, обращал на себя внимание необычностью архитектуры.

В Пятигорске сохранились и другие дома, где жили архитекторы. Первоначально они поселились во флигеле казенной гостиницы (ныне улица Красноармейская, 6). Имеются сведения, что в 1829 году Бернардацци встречались здесь с поэтом А. С. Пушкиным. В конце того же года они купили небольшую усадьбу в Средне-Солдатской слободке, и на месте маленького турлучного домика под камышовой крышей был выстроен их первый дом: с большими окнами, двумя во всю стену балконами — с северного была видна улица, а с южного можно было любоваться долиной Подкумка и вершинами Кавказских гор (улица Теплосерная, 18).

Иосиф Бернардацци скончался 5 (17) октября 1840 года, а Иоганн — 22 ноября (4 декабря) 1842 года. Они похоронены на старом пятигорском кладбище. С высокой площадки, где воздвигнут памятник на их могиле, открывается вид на весь Пятигорск — прекрасное творение зодчих.