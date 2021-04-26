Бронза России – в Пятигорске

Пятигорчанин стал бронзовым призером Всероссийских соревнований. В Адлере прошли первые в летнем сезоне традиционные состязания по метаниям на призы А. Низамутдинова. На арене спорткомплекса «Юность» за награды престижного турнира боролись около 230 легкоатлетов из 31 региона. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 города Пятигорска Никита Шапран выступал в категории «юноши до 18 лет» и завоевал бронзу сразу в двух дисциплинах: в толкании ядра иметании диска. Поздравляем Никиту и тренераЛидию Анатольевну Шапран. Желаем успеха и дальнейших побед.