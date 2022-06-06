Будьте внимательны на дороге

Обращение заместителя командира отдельного батальона дорожно-патрульнойслужбы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (дислокация в г. Пятигорске) майора полиции Григорьева Алексея Александровича:

В зону обслуживания ОБ ДПС ГИБДД г.Пятигорска ГУ МВД России по Ставропольскому краю входят такие дороги, как СЗО г.Пятигорска, ФАД «Лермонтов-Черкесск» и ФАД «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», а также ФАД «Кавказ». Особую озабоченность вызывает нарушение Правил дорожного движения с участием пешеходов, которые, в свою очередь, по причине невнимательности и несоблюдения элементарных правил при переходе проезжей части дороги становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получают травмы различной степени тяжести. Только за период прошедшего года в п.Иноземцево было совершено ДТП с участием пешеходов, в результате которогодва человека получили ранения, а также ДТП на СЗО г.Пятигорска, где пешеход переходил проезжую часть дорогневнепредусмотренном для этого месте, в результате чего стал участником ДТП и получил травмы, не совместимые с жизнью.В связи с этим, уважаемые участники дорожного движения, хочу напомнить вам о значимости соблюдения правил поведения на дороге.

Главное правило — никогда не спешить при переходе проезжей части! Переход дороги необходимо начинать только при полном открытом обзоре с обеих сторон;

— не торопитесь, не бегите через проезжую часть, переходите дорогу только по пешеходному переходу. Убедитесь, что водители вас видят и готовы пропустить;

не отвлекайтесь на разговоры с окружающими или по сотовому телефону;

— при переходе проезжей части не забудьте снимать капюшон, наушники, переходите только шагом;

— опасайтесь «дорожных ловушек», ведь неожиданный выход на проезжую часть из-за транспорта, различных сооружений, деревьев, зеленых насаждений и других препятствий — распространенное нарушение, что часто становится причиной наезда на пешехода;

— чрезвычайно важно, чтобы каждый знал, что стоящий автобус, автомобиль тоже представляют собой опасность. Они закрывают обзор проезжей части как пешеходам, так и водителям движущегося в обоих направлениях транспорта. Поэтому запрещено их обходить спереди и сзади;

— переход в неустановленном месте опасен тем, что для водителя появление пешехода является неожиданным, часто в таких случаях один пешеход копирует поведение другого, тем самым наезд транспорта происходит на нескольких участников;

— в темное время суток переходите дорогу в хорошо освещенных местах, старайтесь надевать светлую одежду, обязательно прикрепите на одежду, сумку, рюкзак световозвращающие элементы (браслеты, брелоки), если они не предусмотрены производителем в виде нашивок. Световозвращатели сделают вас заметными для водителя.

Как действует световозвращатель? Попринципу работы зеркала. В основу световозвращающей структуры положены кристаллы, которые отражают оптический свет в направлении, противоположном первоначальному. И чем качественнее производство таких элементов, тем граней у кристаллов больше, чтобы свет от них был ярче.

Поскольку человек постоянно двигается, лучи света падают на него не прямо, а под разными углами, поэтому важно, чтобы все лучи, направленные на пешехода, имели отражение. Кроме того, в отличие от фонариков, светодиодных приспособлений и яркой одежды, световозвращатель хорошо виден в темное время суток, в условиях дождя, тумана.