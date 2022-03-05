Буква Z появилась на здании администрации

Пятигорска Буква «Z» загорелась на здании городской администрации на площади Ленина в Пятигорске.

. В 19.00 свет в окнах здесь включили таким образом, чтобы отобразился символ, которым отмечена российская военная техника. Так, пятигорчане первыми решили выразить поддержку российским военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, и передают эстафету другим городам Ставропольского края.

— Сегодня мы начинаем флешмоб в поддержку нашего Президента. Сегодня мы поддерживаем наших солдат и офицеров, которые борются с фашизмом на Украине, которые борются с национализмом, которые сегодня хотят подарить мирную жизнь жителям Донецка и Луганска. Мы, как когда-то наши деды в 1945-ом, уничтожившие коричневую чуму, сегодня хотим уничтожить ее на Украине для того, чтобы все жили в мире и согласии. Мы поддерживаем политику нашего Президента. Я — мать, я — женщина, мне очень важно, чтобы мой сын жил в мире, чтобы все дети нашей планеты жили в мире, чтобы никогда над их головами не рвались снаряды. Сегодня Пятигорск не просто проводит флешмоб, он собирает гуманитарную помощь в поддержку тех, кому особенно трудно. Я абсолютно уверена, что все вместе мы победим. Мы будем жить в мире и понимании, поддерживая друг друга. И, конечно, сегодняшний флешмоб дает старт сотрудничеству всех городов для того, чтобы мы победили! — рассказала председатель Думы г. Пятигорска Людмила Похилько.