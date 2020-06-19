Был ларек — нет ларька

Ещё одно незаконное нестационарное строение стало частью истории. На улице 295-й Стрелковой дивизии под снос отправился торговый ларек и расположенный рядом с ним навес.

Как рассказал заведующий контрольно-инспекционного отдела администрации Пятигорска Игорь Фомин, на это «заведение», поступало много жалоб от жителей соседних домов. Дым от мангала шел прямо в окна. Шум подвыпивших посетителей не давал отдыхать. Но помимо этого, ларек и все прилегающие к нему строения находились на это месте без разрешительных документов. И по решению комиссии по сносу самовольно возведенных нестационарных объектов попало в список подлежащих ликвидации.

— Всего решением комиссии в ближайшее время будут снесены около 30 таких объектов, — подчеркнул Игорь Фомин.

Такая работа проходит в Пятигорске постоянно. Город очищается от незаконных строений. К тому же, теперь жители соседних домов смогут спать спокойнее и дышать чистым воздухом.