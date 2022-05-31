Быстрее, выше, сильнее — открытое городское первенство по легкой атлетике состоялось в столице — СКФО

На стадионе «Центральный» за победу боролись более 200 юных спортсменов из разных городов и районов Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

Ребята из пятигорской спортшколы №1 собрали целую россыпь медалей! Так, Саид Ашуков завоевал сразу две награды – серебро в метании ядра и бронзу в метании копья. Среди копьеметателей отличился и Ярослав Стрикелев — у него третье место. Софья Федченко показала «золотой» результат, запустив ядро дальше всех конкуренток. В той же дисциплине Арвида Авакян стала второй, а Софья Саввиди – третьей. Владислав Галкин в беге на 600 м завоевал высшую награду. На той же дистанции Сергей Лифинцев пришел к финишу третьим. В прыжках в длину Виктория Мироненко заняла первое место, София Медянникова второе. В этой же дисциплине Мубин Мохаммад завоевал почетную бронзу. В высоту «допрыгнул» до первого места Максим Нестеренко, а Роман Вязмитин стал вторым. Среди девушек победительница в этой дисциплине — Яна Куделина. В соревнованиях по спортивной ходьбе отличились Мария Карташова, Лолита Ванян, София Скрипниченко, Софья Бештаова, Артем Белов, Михаил Логвиненко. Семен Кунак в беге на 300 м пришел к финишу третьим. Герман Лисицкий на дистанции 600 м получил заслуженное серебро, Виктория Шавердова — бронзу. А на дистанции 1000 м первое место – у Михаила Асланова, второе – у Даниила Юдина, третье – у Никиты Письменного и Лейлы Соколовой. Поздравляем юных спортсменов и тренерский штаб СШОР №1